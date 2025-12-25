Natale di solidarietà nel carcere di Foggia: musica, doni e un segno concreto di vicinanza ai detenuti

Un Natale diverso, fatto di ascolto, presenza e piccoli gesti capaci di restituire dignità. È quello vissuto all’interno della casa circondariale di Foggia, dove nei giorni scorsi i volontari e le volontarie impegnati nell’istituto penitenziario hanno incontrato tutte le persone detenute per portare auguri, musica e un segno tangibile di solidarietà.

Un’iniziativa semplice ma dal forte valore simbolico, promossa dal Centro Servizi per il Volontariato (Csv) di Foggia, che ha voluto trasformare il giorno di Natale in un momento di umanità condivisa. “Siamo passati da ogni reparto per portare gli auguri e un segno concreto di vicinanza”, spiegano dal Csv, sottolineando come l’obiettivo fosse quello di non lasciare nessuno solo, soprattutto in una giornata che amplifica il senso di distanza dagli affetti e dalla vita esterna.

Nel pomeriggio, accanto ai saluti e alle parole di conforto, non sono mancati piccoli doni: caramelle distribuite ai detenuti e la musica di un gruppo che ha proposto brani della tradizione natalizia insieme a grandi classici, creando un’atmosfera diversa dal quotidiano e capace, anche solo per qualche ora, di alleggerire il peso della detenzione. Note e voci che hanno attraversato i corridoi del carcere, portando con sé un messaggio di normalità e speranza.

Accanto all’aspetto simbolico, l’iniziativa ha avuto anche una dimensione fortemente concreta. Il Csv di Foggia, insieme alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e alla cooperativa sociale San Riccardo Pampuri, ha infatti donato abiti, tute, scarpe e teli da bagno. Materiale destinato al “magazzino della solidarietà” della casa circondariale, da cui verrà assegnato alle persone detenute in condizioni di indigenza o prive di riferimenti familiari e sociali sul territorio.

Un gesto che risponde a bisogni reali e quotidiani, spesso invisibili all’esterno, ma che incidono profondamente sulla qualità della vita in carcere. Per molti detenuti, infatti, l’accesso a indumenti adeguati o a beni essenziali rappresenta una difficoltà concreta, aggravata dall’assenza di una rete di sostegno fuori dalle mura dell’istituto.

I volontari hanno voluto ringraziare pubblicamente la direzione della Casa Circondariale di Foggia, evidenziando la collaborazione costante che rende possibili iniziative di questo tipo. “Da sempre la direzione accoglie e sostiene i nostri progetti destinati alla popolazione detenuta – sottolineano – così come l’Area Educativa e gli agenti della Polizia Penitenziaria, che sono costantemente al nostro fianco nel rendere possibili momenti di umanità, ascolto e vicinanza”.

Parole che mettono in luce un lavoro di squadra spesso poco raccontato, ma fondamentale per costruire un carcere più attento alla persona, non solo alla pena. Un impegno che, secondo i promotori, assume un significato ancora più profondo proprio durante le festività natalizie.

“Iniziative come questa rappresentano un importante presidio di umanità – spiegano ancora dal Csv – perché aiutano a mantenere vivo il legame con la comunità esterna, restituiscono dignità e ricordano che ogni persona, anche nel contesto detentivo, resta portatrice di diritti, bisogni e speranza. Anche e soprattutto a Natale”.