Non un rito burocratico, ma una scena carica di significato e memoria. Il 19 dicembre, nella Procura della Repubblica di Foggia, il cambio al vertice ha assunto i toni di un vero passaggio di testimone: Enrico Maria Infante ha preso ufficialmente le redini dell’ufficio, “battezzato” dalle parole del suo predecessore Ludovico Vaccaro, che lo ha accolto con l’orgoglio di chi vede un magistrato cresciuto dentro quelle stanze arrivare al vertice della carriera.

Vaccaro, nel suo intervento, ha scelto di riavvolgere il nastro del tempo fino al 2003, anno in cui Infante arrivò a Foggia come sostituto procuratore. Un dettaglio non casuale, perché è proprio lì che – a suo dire – si avvertì subito una “ventata” diversa. “Ricordo quell’entusiasmo, quella freschezza e quella voglia di studio che percepimmo immediatamente”, ha detto, rievocando gli anni in cui osservava il lavoro di quel gruppo di giovani magistrati dal punto di vista del Gip. Un “vento nuovo” che, ha ammesso Vaccaro, fu tra le ragioni che lo convinsero anni dopo a tornare in Procura.

E se l’emozione poteva suggerire la retorica, l’ex procuratore ha imboccato un’altra strada: quella dei documenti. Vaccaro ha citato un suo rapporto informativo di molti anni fa, scritto quando la prospettiva della nomina a procuratore capo era ancora lontana. “Già allora parlavo di un magistrato dotato di eccellente preparazione giuridica, spiccato intuito investigativo e approfondite conoscenze informatiche. Quello che scrivevo in un atto ufficiale anni fa, oggi è sotto gli occhi di tutti”. Una frase che suona come una promozione piena, ma anche come una consegna: la responsabilità di guidare un ufficio chiamato ogni giorno a misurarsi con fascicoli complessi e un territorio difficile.

Il passaggio più denso del discorso, però, è arrivato con il “consiglio del maestro”. In un ufficio articolato – due aggiunti e decine di uomini di Polizia giudiziaria – la chiave della direzione, secondo Vaccaro, non sta nell’isolamento, ma nel confronto. “Ascolta tutti e molti”, ha scandito. “Ascoltare non vuol dire rinunciare alla propria autorità: vuol dire arricchirsi anche da chi la pensa diversamente da te”. Perché il magistrato, per definizione, decide in solitudine; ma quella solitudine – ha suggerito Vaccaro – può diventare più “serena” se prima si sono raccolte tutte le voci e si sono esaminate le carte fino in fondo.

C’è poi un’altra eredità che Vaccaro ha indicato come valore da proteggere: l’armonia interna. Citando il suo predecessore Leonardo Leone de Castris, ha ricordato l’importanza della “concordia” tra colleghi, elemento che – in un ufficio giudiziario – non è soltanto un clima umano, ma un vero fattore di efficienza e credibilità. Un monito, e insieme un incoraggiamento: “La sfida è complessa, ma bellissima”. Infante, da oggi, non è soltanto il capo dell’ufficio: è chiamato a esserne il “custode”, anche nelle relazioni, negli equilibri e nel senso di comunità.

E proprio la comunità torna come parola chiave nell’ultima parte dell’intervento. Vaccaro ha definito Infante il “Procuratore della Comunità”, ricordando che guidare la Procura della propria città è “la cosa più bella che possa capitare a un magistrato”. E consegnandogli, simbolicamente, un ufficio che – nelle sue parole – è “meraviglioso”, costruito e fatto crescere da chi lo ha preceduto.

Il 19 dicembre, dunque, non è stato soltanto un cambio di incarico: è stato un racconto pubblico di continuità e responsabilità. E un’investitura netta: per Vaccaro, la preparazione di Infante non è una promessa, ma un fatto già “visibile”. Adesso, però, quel “vento nuovo” che soffiava nel 2003 ha un compito diverso: non più soltanto correre, ma guidare.

Lo riporta foggiatoday.it.