Senza fissa dimora muore a Bari nel giorno di Natale

BARI – Si chiamava Pietro e avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio. È morto nel giorno di Natale, a Bari, in piazza Cesare Battisti, uno dei luoghi che da tempo erano diventati la sua casa. A trovarlo senza vita, intorno all’ora di pranzo, sono stati alcuni passanti. Inutili i soccorsi.

A darne notizia è l’associazione di volontariato Incontra, che da anni opera a fianco delle persone senza fissa dimora. Secondo quanto riferito dai volontari, Pietro sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. «Un malore fatale – spiegano – che colpisce ancora una volta chi è solo e non può chiedere aiuto».

La sera della vigilia di Natale, come ogni giorno e come ogni 24 dicembre, l’Unità di strada dell’associazione era passata a trovarlo. Un gesto semplice e carico di umanità: la consegna della “scatola di Natale”, frutto della solidarietà di tanti cittadini, un dolce condiviso, il cambio delle coperte, una pulizia veloce del giaciglio, un momento di preghiera. E soprattutto una lettera, scritta da un donatore anonimo, a cui Pietro teneva in modo particolare.

«Immaginiamo Pietro questa mattina – raccontano i volontari – intento a leggere quella lettera prima di incamminarsi tra le strade della sua città». Perché Pietro amava leggere. Romanzi, storie, poesie. La lettura era per lui una forma di rifugio e di dignità, un modo per restare legato al mondo.

L’associazione ricorda anche l’ultima poesia letta insieme, quella che più lo aveva commosso e che oggi diventa un testamento silenzioso: “Sacro è sentirsi così ricco da poter chiedere a Dio se ha bisogno di qualcosa”.

La morte di Pietro, nel giorno simbolo della festa e della condivisione, riporta con forza l’attenzione sulla condizione delle persone senza dimora, soprattutto nei momenti in cui la solitudine si fa più acuta. Un dramma che si consuma spesso lontano dai riflettori, nelle piazze e nelle strade delle città, dove il freddo e l’isolamento possono diventare fatali.

Lo riporta l’Ansa.