Edizione n° 5926

BALLON D'ESSAI

PAPA NATALE // Il primo “Natale della pace” di Leone XIV (VIDEO MESSA DI NATALE)
24 Dicembre 2025 - ore  22:26

CALEMBOUR

TENTA SUCIDIO // Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano
25 Dicembre 2025 - ore  19:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Senza fissa dimora muore a Bari nel giorno di Natale

TRAGEDIA PUGLIA Senza fissa dimora muore a Bari nel giorno di Natale

La sera della vigilia di Natale, come ogni giorno e come ogni 24 dicembre, l’Unità di strada dell’associazione era passata a trovarlo

Senza fissa dimora muore a Bari nel giorno di Natale

Senza fissa dimora muore a Bari nel giorno di Natale - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Dicembre 2025
Bari // Cronaca //

BARI – Si chiamava Pietro e avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio. È morto nel giorno di Natale, a Bari, in piazza Cesare Battisti, uno dei luoghi che da tempo erano diventati la sua casa. A trovarlo senza vita, intorno all’ora di pranzo, sono stati alcuni passanti. Inutili i soccorsi.

A darne notizia è l’associazione di volontariato Incontra, che da anni opera a fianco delle persone senza fissa dimora. Secondo quanto riferito dai volontari, Pietro sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. «Un malore fatale – spiegano – che colpisce ancora una volta chi è solo e non può chiedere aiuto».

La sera della vigilia di Natale, come ogni giorno e come ogni 24 dicembre, l’Unità di strada dell’associazione era passata a trovarlo. Un gesto semplice e carico di umanità: la consegna della “scatola di Natale”, frutto della solidarietà di tanti cittadini, un dolce condiviso, il cambio delle coperte, una pulizia veloce del giaciglio, un momento di preghiera. E soprattutto una lettera, scritta da un donatore anonimo, a cui Pietro teneva in modo particolare.

«Immaginiamo Pietro questa mattina – raccontano i volontari – intento a leggere quella lettera prima di incamminarsi tra le strade della sua città». Perché Pietro amava leggere. Romanzi, storie, poesie. La lettura era per lui una forma di rifugio e di dignità, un modo per restare legato al mondo.

L’associazione ricorda anche l’ultima poesia letta insieme, quella che più lo aveva commosso e che oggi diventa un testamento silenzioso: “Sacro è sentirsi così ricco da poter chiedere a Dio se ha bisogno di qualcosa”.

La morte di Pietro, nel giorno simbolo della festa e della condivisione, riporta con forza l’attenzione sulla condizione delle persone senza dimora, soprattutto nei momenti in cui la solitudine si fa più acuta. Un dramma che si consuma spesso lontano dai riflettori, nelle piazze e nelle strade delle città, dove il freddo e l’isolamento possono diventare fatali.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO