Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, non è solo un’occasione per riprendere fiato dopo le feste natalizie: per migliaia di italiani è anche il momento di affrontare la spesa dell’ultimo minuto. Ingredienti mancanti, ospiti inattesi e preparativi in sospeso rendono necessaria una risposta a una domanda classica e ripetuta: i supermercati saranno aperti?

La risposta, confermata dalle informazioni disponibili online, è sì — ma con differenze importanti a seconda della catena e del punto vendita.

Un quadro sintetico delle aperture

Secondo le fonti più aggiornate, la giornata del 26 dicembre vede molti supermercati riaprire dopo la chiusura del 25 dicembre, ma quasi sempre con orari ridotti o festivi.

🔹 Orario tipo: molti supermercati osservano orari domenicali o festivi (ad esempio dalle 9:00 alle 20:00 circa).

🔹 Flessibilità territoriale: anche all’interno della stessa catena, non tutti i punti vendita aprono ogni anno: dipende da città, dimensione del negozio e decisioni locali.

Cosa dicono i principali marchi

Le dinamiche cambiano da insegna a insegna, e spesso le scelte vengono comunicate poco prima delle feste o variano da regione a regione:

👉 Conad

• Prevede riaperture selettive il 26 dicembre: molti supermercati saranno aperti, con orari variabili da punto vendita a punto vendita.

👉 Carrefour

• Alcuni punti vendita (in particolare piccoli negozi di prossimità) aprono per Santo Stefano, spesso con orario ridotto festivo.

👉 Pam, Despar, Eurospin, Penny Market

• In molte aree tornano operativi il 26 dicembre con aperture festive o ridotte.

👉 Esselunga e Coop (in diverse aree)

• Segnalano chiusure per Natale e Santo Stefano in molte zone, pur con eccezioni locali.

👉 Lidl, MD, Famila e altri

• Orari molto variabili: alcuni punti vendita possono restare chiusi il 26 dicembre o aprire solo in determinate fasce orarie.

👉 Nota importante: non esiste un elenco nazionale ufficiale e completo — la situazione cambia da città a città e da supermercato a supermercato. Per esempio, un supermercato Lidl potrebbe restare chiuso in Toscana ma aprire in un’altra regione.

Consigli pratici per chi deve fare la spesa

Per evitare sorprese, gli esperti consigliano di:

Controllare il sito ufficiale della catena o gli store locator prima di partire.

Telefonare al punto vendita specifico per confermare apertura e orari.

Andare di mattina: la maggior parte dei supermercati aperti il 26 predilige la fascia 9:00-13:00.

Perché questa variabilità?

Il 26 dicembre non è festività nazionale obbligatoria in regime di chiusura totale, ma rimane una giornata festiva riconosciuta. Questo fa sì che:

I supermercati possano decidere liberamente la propria apertura in base a esigenze commerciali e alla disponibilità del personale.

In alcune città o aree ad alta frequentazione turistica le aperture siano più frequenti

E’ quanto si apprende dal web.