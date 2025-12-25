Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano

MILANO – Ha rischiato di trasformarsi in tragedia il pomeriggio della vigilia di Natale in via della Sila, a Milano, dove una donna di 85 anni ha tentato di togliersi la vita, sopraffatta dalla solitudine acuita dalle festività. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a salvarla pochi istanti prima che si lasciasse cadere nel vuoto.

L’allarme è scattato con una chiamata al 112: alcuni residenti avevano notato l’anziana appesa al davanzale della finestra del suo appartamento, al sesto piano di uno stabile. I militari dell’Arma sono arrivati rapidamente sul posto e, con grande sangue freddo, sono riusciti a raggiungere la donna e a trattenerla, mettendola in sicurezza.

Dopo il salvataggio, l’85enne è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in codice verde all’ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi.

Dai primi accertamenti è emerso che il gesto sarebbe legato a un profondo stato di solitudine, reso ancora più pesante dall’atmosfera natalizia, periodo che per molte persone fragili può diventare motivo di sofferenza anziché di festa.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema dell’isolamento degli anziani, una realtà spesso silenziosa ma drammatica, soprattutto nei grandi centri urbani. Fondamentale, in questo caso, è stata la segnalazione tempestiva e l’intervento rapido delle forze dell’ordine, che hanno evitato una tragedia annunciata.