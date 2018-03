Faro Vieste, Forza Italia: Piemontese pensi anche a sanità

Di:

ALLA luce delle ultime dichiarazioni rese dal segretario provincialee dai rappresentanti locali del PD, in merito alla costruzione della passerella di camminamento sull’isola del faro di, riteniamo opportuno fare le dovute precisazioni, onde evitare di affrontare la questione in maniera strumentale e superficiale, così come fatto dagli stessi.

In primis va evidenziato che la tutela di un luogo bello e suggestivo, com’è l’isola del faro di Vieste, è di competenza paesaggistica, come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con questo non si vogliono creare alibi e tantomeno attribuire colpe ad altri Enti ma fare chiarezza.

Entrando nel merito della vicenda va ricordato che l’iter autorizzativo ha seguito, così come avviene di prassi per le altre istanze, la procedura prevista per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico che “declassa” di fatto il Comune di Vieste dal ruolo primario e assegna, nello specifico all’Amministrazione, un ruolo del tutto marginale.

Nonostante tutto l’Amministrazione Nobile facendo proprie le preoccupazioni dei cittadini per l’evidente deturpamento estetico di un simbolo della nostra Città e considerando l’ordinanza di sospensione dei lavori del dirigente dell’area tecnica, ha adottato gli atti di propria competenza per la immediata sospensione dei

lavori e ha indetto un tavolo tecnico tra l’amministrazione proponente e le amministrazioni interessate al rilascio delle autorizzazioni di legge, finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e all’individuazione di soluzioni progettuali che siano compatibili con i valori paesaggistici ed ambientali dei luoghi.

Infine riteniamo positivo il ruolo di principale meta turistica pugliese che viene riconosciuto alla nostra Città dal Segretario Provinciale Piemontese ma ci aspettiamo altrettanta premura quando la nostra comunità è alle prese con temi come la sanità, la viabilità a nostro avviso non meno importanti.

CIRCOLO FORZA ITALIA VIESTE IL COORDINATORE VINCENZO MASTROMATTEO