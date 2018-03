(corriereinformazione)

Roma – PROCESSO per il naufragio della Concordia: la Procura ha chiesto al tribunale di condannare Francesco Schettino a 26 anni di reclusione e a tre mesi di arresto. Questa la valutazione, emersa dalla requisitoria della pubblica accusa. A causa dell’incidente – causato per l’accusa dall’inchino ordinato da Schettino davanti all’isola del Giglio – lo scorso 13 gennaio 2012 morirono 32 persone. Il pubblico ministero ha richiesto anche l’arresto di Schettino per evitare “il pericolo di fuga nelle more del processo“. Escluse le attenuanti generiche. Lo riporta l’Ansa. Redazione Stato Concordia, Procura: 26 anni e carcere per Schettino ultima modifica: da

