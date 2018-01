FRAME VIDEO ("M")

VIDEO Servizio su “Borgo Mezzanone” nel corso del programma “M” di Michele Santoro, tornato su Rai 3 da giovedì 11 gennaio con quattro appuntamenti in prima serata. Nella trasmissione di informazione e approfondimento c’è un protagonista al centro della scena che rappresenterà il filo rosso della trasmissione, che prevede, in ogni puntata: un editoriale di Roberto Saviano, un’inchiesta registrata, Vauro con la maschera di Nazareno Renzoni, gli interventi di Andrea Rivera e una miniserie dei The Pills. Santoro racconterà la realtà attraverso quattro grandi temi: si parlerà di banche, immigrazione, Roma Capitale, evasione fiscale. Intervistati tra l’altro nel corso del servizio su Borgo Mezzanone: il sindaco di Foggia, Franco Landella, e il sindaco Angelo Riccardi: “Non si possono voltare le spalle agli abitanti di Borgo Mezzanone. Stato e istituzioni devono intervenire, una volta per tutte”. Borgo Mezzanone, servizio su “M” di Michele Santoro ultima modifica: da

