Guardie Ambientali Manfredonia “Palazzetto abbandonato, pericoloso e pericolante”

Di:

Manfredonia, 26 gennaio 2018. ”Questa mattina verso le 11.15 circa dopo un regolare controllo sul territorio per la salvaguardia e tutela ambientale, il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno notato alcune persone all’interno del Palasport Scaloria (abbandonato) nel piano più alto.

Le Guardie si sono recati nel palazzetto trovando la strada interrotta da cumuli di sassi e terra (fatto appositamente per impedirne la viabilità) e hanno

dovuto fare un tratto di strada a piedi per raggiungere la struttura.

Giunti sul posto hanno trovato 4 studenti con i relativi zaini di scuola, che giocavano pericolosamente sulla grata più alta del palazzetto pericolante e senza alcuna protezione.

I 4 ragazzi sono stati accompagnati giù dalla pericolosa struttura e seguiti fino a raggiungere le prime abitazioni della città, facendo loro una raccomandazione, di non tornare mai più in quel posto.

Ricontrollando tutto il sito, il gruppo delle Guardie Ambientali ha notato che più della metà di recinzione per impedirne l’accesso non c’è più, quindi

chiunque può accedere nella struttura pericolante e fatiscente. Speriamo non debba accadere qualcosa di più grave per prendere seri provvedimenti in merito”.

A cura di Alessandro Manzella

fotogallery