L’Assessorato all’istruzione, alla formazione e al lavoro, informa che la convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia per l’utilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) nell’anno 2017 risulta prorogata sino al 31 dicembre 2018. A comunicarlo è una Nota del Ministero compente che, al fine di rendere operativa la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità, procederà quanto prima ad adottare tutti gli atti necessari ad aggiornare l’attuale consistenza della platea dei lavoratori socialmente utili cui assicurare il pagamento degli assegni nelle more dell’attuazione, a loro favore, delle misure di politica attiva del lavoro, nonché la determinazione dell’importo complessivo. LSU.Prorogate a tutto il 2018 le convenzioni del 2017 ultima modifica: da

