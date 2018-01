Miramare. Accademia Manfredonia replica a Forza Italia

Di:

Manfredonia, 26 gennaio 2018. La A.s.d.Accademia Manfredonia, in ordine all’articolo pubblicato sulle testate giornalistiche online, nello specifico stato quotidiano e manfredonia news in data 25.01.2018, tiene a precisare che le associazioni sportive dilettantistiche tra cui la scrivente, per statuto e regolamenti federali, non hanno scopo di lucro, pena la revoca dell’affiliazione.

Le varie attività dell’Accademia Manfredonia si autofinanziano per sostenere il proprio settore giovanile, il quale è stato già indicato, da società professionistiche e di prestigio, quale modello da imitare.

Ci meraviglia che il gruppo consigliare di Forza Italia, guidato dal loro segretario cittadino Gaetano Salvemini, quest’ultimo da sempre impegnato nella gestione sportiva e nella proprietà della “Salvemini calcio”, società che opera nello stesso settore, non conosca tale principio cardine dell’ordinamento giuridico sportivo.

(nota stampa)