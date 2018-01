Riccardi “Quando ci vuole.. ci vuole..”

Di:

Manfredonia, 26 gennaio 2018. ”Per i moralisti aver pronunciato una ‘parolaccia’ in aula consiliare è l’ennesimo pretesto per polemizzare. Se poi l’episodio si ripete anche in un’intervista, c’è la ‘reiterazione’ del reato e fioccano le condanne di chi grida allo scandalo. Eppure la volgarità è ovunque oggi intorno a noi ed attaccarsi al … ops, scusate, stava per scapparmi di nuovo.. Dunque, dicevo… ed attaccarsi ad una ‘parolaccia’ forse serve solo per distogliere l’attenzione dal contesto, facendo passare in secondo piano attacchi politici futili e sterili.

Per lo scrittore Italo Calvino, checché ne dicano i letterati, il termine ‘cazzo’ ha un’espressività impareggiabile. Ed è un jolly linguistico: indica stupidità (cazzone, cazzata), abilità (cazzuto), ira (incazzarsi), noia (scazzato); problemi (cazzi miei). La usava anche un intellettuale del calibro di Giacomo Leopardi, nel 1800 (nelle lettere al fratello Carlo scriveva ad esempio: “la vera letteratura non vale un cazzo con gli stranieri!”), Che dire?! Probabilmente aveva ragione Cesare Pavese quando scriveva che “nulla è volgare di per sé, ma siamo noi che facciamo volgarità secondo che parliamo o pensiamo”.

C’è chi si scandalizza per una parolaccia. A me, francamente, scandalizza l’ipocrisia”.

E’ quanto pubblicato su facebook dal sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.