Cerignola. “Giornalismo: serve qualità, buona notizia, prossimità”

Cerignola, 26 gennaio 2020. Ritornare ad un giornalismo di qualità. E colmare due vuoti che rappresentano la frontiera da varcare per giungere al giornalismo di qualità: quello relativo alla buona notizia e quello relativo al senso di prossimità.

In un salone quale quello intitolato a Giovanni Paolo II della Curia vescovile a fare da cornice, è emersa ieri sera una tale riflessione dalle parole dell’editore e giornalista Renato Brucoli intervenuto al convegno dal tema “Giornalismo Etica e Politica” patrocinato dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, dall’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro, dall’Ufficio Diocesano Comunicazioni sociali.

A moderare, il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e de Lanotiziaweb.it, Gennaro Balzano.

Diffondere buone notizie per favorire una visione di speranza della realtà, per incoraggiare un atteggiamento positivo e di fiducia nei confronti della vita può essere determinante per Renato Brucoli che, a tal proposito, ha proposto anche l’istituzione di un osservatorio della buona notizia, attraverso cui puntare l’attenzione su fatti, episodi, gesti, azioni che contribuiscono a far crescere l’uomo, la collettività e che spesso vengono lasciati nel dimenticatoio e che, invece, possono costituire una spinta propulsiva, un esempio, un incentivo a credere che si può fare di meglio. Che già c’è qualcosa di bello in cui poter credere.

E, poi, praticare un giornalismo di prossimità. Da intendersi come un giornalismo che mostri attenzione verso l’altro, la persona, l’essere umano. Quello più vicino.

Il riferimento costante e primario per l’editore Brucoli, nel corso della sua relazione, don Tonino Bello – vescovo di Molfetta negli anni ‘80, originario del Salento e conosciuto per la sua attenzione verso gli ultimi – che definisce “Primo mio maestro nel giornalismo”.

Oggi il giornalismo va salvaguardato, per Renato Brucoli, perché è strettamente collegato al clima democratico. I valori a cui esso si ispira sono riconducibili a quella libertà di stampa, di parola, di espressione messa a così dura prova in uno dei periodi storici più duri per l’Italia, il fascismo. Dei valori di cui massima espressione è diventata poi la Costituzione Italiana, ‘gemma valoriale’ imprescindibile per Renato Brucoli, e, specificamente per il giornalismo, documenti come la Carta di Treviso, la Carta di Milano, solo per citarne alcuni.

L’informazione giornalistica, inoltre, non può prescindere né dall’Etica, né dalla funzione sociale e di solidarietà sociale. Non prescindere dall’etica perché essa è l’insieme dei valori e dei principi da tenere come riferimento nel realizzare azioni concrete, quali, per esempio, quelle del giornalista. Questo può significare, per esempio, che, se è vero che ognuno possiede solo un frammento di verità, è anche vero che c’è chi assolutizza quel frammento, e, invece, chi è spinto a ricomporre quel frammento, a verificare. Bene, il giornalista, per l’editore Rucoli, non può appartenere alla prima categoria. Deve tendere al senso della ricerca volto a ricostruire la realtà, la verità. E, questo, operando con particolare cura della concordia, mirando a favorire l’incontro, e cura della formazione, favorendo la conoscenza, il gusto del sapere, dell’essere preparati, nei vari campi del sapere, dalla scuola al giornalismo.