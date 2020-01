Emilia e Calabria al voto. Exit pool: avanti Bonaccini e Santelli (live DIRETTA)

. Elezioni in, primi exit pool: avanti Bonaccini e Jole Santelli.

Sono stati chiamati alle urne quasi 5,5 milioni di elettori: oltre 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna mentre in Calabria gli elettori sono stati circa 1,8 milioni. Per l’affluenza: in Emilia Romagna alle 19 è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014.

Exit pool: in Emilia Romagna primo exit, Bonaccini 47-51%,Borgonzoni 44-48. Il primo exit poll per la Calabria dà il candidato Jole Santelli, sostenuta da tutto il centrodestra tra il 48 e il 53%. Pippo Callipo per il centrosinistra tra il 29 e il 33%. Francesco Aiello (M5S) è in una forchetta tra il 7 e l’11%,