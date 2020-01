Incidente stradale sulla SS16, 4 feriti

Bari, 26 gennaio 2020. A causa di un incidente sulla strada statale 16 “Adriatica” è chiusa provvisoriamente al traffico la carreggiata in direzione Brindisi al km 793,000 in località Palese in provincia di Bari. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto più veicoli a seguito di un tamponamento ed ha provocato quattro feriti

Sul posto è presente il personale Anas, il 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e gli accertamenti della dinamica

Il traffico in direzione Brindisi viene deviato in corrispondenza dello svincolo Aeroporto Bari S. Paolo al Km 792,350.