Manfredonia, ottima la prima di Lopolito: 5-0 contro la Nuova Spinazzola

Esame superato a pieni voti per il Manfredonia di mister Lopolitoche batte 5-0 la Nuova Spinazzola.

Cronaca: Al 16° minuto del 1° tempo il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Sementino. Al 16° minuto del 2° tempo goal di Terrone. Al 24° e 35° reti di Grumo. Al 46°, goal di Di Noia.

Analisi: Gioco eccellente del Manfredonia, scarso dell’avversario. Buono l’arbitraggio.

Commento: Ottimo esordio per il nuovo tecnico Lopolito che, nonostante abbia avuto poco tempo a disposizione per preparare la sfida contro l’avversario insidioso, è riuscito ad ottenere una vittoria importantissima. I sipontini hanno dominato per l’intero match, mantenendo il possesso palla. Domenica prossima affronteranno in trasferta il Real Siti.

Formazioni

Nuova Spinazzola: Lagreca, Porro, Campanale, Angelastri, Celefato, Ludovico, Ariani, Di Muro, Barasso. Quattromini, Di Stefano.

All.: Schiavone.

A disposizione: Di Lascio, Abruzzese, Denora, Zocco, Leone, Forlastro, Carbone, Riflettore.

Manfredonia: Morgillo, Basta, De Filippo, Mastropasqua, Sementino, Cicerelli, Peres, Eletto, Terrone, Di Noia, Laboragine.

All: Lopolito.

A disposizione: Clemente, Ciuffreda, Armiento, Prota, Roberto, Stoppiello, Grumo, Olivieri, Trotta.

Arbitro: Lauriola (sezione di Foggia)

Assistenti: Garofalo e Giordano (Molfetta.)

Risultati altre gare

Borgorosso Molfetta-Rutiglianese 1-1

FC Capurso-Sporting Apricena 2-3

United Sly-Grottaglie 6-1

Vigor Bitritto-Canosa 2-1

Noicattaro-Norba Conversano 2-1

Castellaneta-Real Siti 2-2

Ginosa-Don Uva 2-0

Manfredonia-Nuova Spinazzola 5-0

Classifica

United Sly 53

Manfredonia 51

Vigor Bitritto 45

Real Siti 37

Ginosa 34

Castellaneta 32

Borgorosso Molfetta 29

Nuova Spinazzola 27

Grottaglie 23

Canosa 23

Noicattaro 23

Rutiglianese 21

Norba Conversano 20

Don Uva 19

Sporting Apricena 12

FC Capurso 0

Prossimo turno, 21° giornata

Sporting Apricena-Borgorosso Molfetta

Rutiglianese-Canosa

Norba Conversano-Castellaneta

Ginosa-FC Capurso

Real Siti-Manfredonia

Nuova Spinazzola-Noicattaro

Don Uva-United Sly

Grottaglie-Vigor Bitritto