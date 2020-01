Napoli Canosa A16, chiusure notturne tratto Candela Grottaminarda

Roma, 26 gennaio 2020 –, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, poi immettersi sulla SR1 verso Bovino-Napoli e proseguire sulla SS90 verso Grottaminarda, con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Grottaminarda, per proseguire in direzione di Napoli.