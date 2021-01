Cancellati nomi di vittime della mafia, Marcone: “Un gesto che ci rende più poveri”

Sono stati cancellati alcuni nomi delle vittime di mafia dalla scalinata nel centro storico di Foggia, a due passi da piazza Nigri, sostituiti da una frase attribuita a Federico II. Gli autori della scritta in ricordo in via S. Lorenzo (ma si trovano altri nomi di vittime su vari muri della città) sono anonimi. Un gesto che era stato commentato molto positivamente da Libera Foggia due anni fa come un sussulto, un risveglio. Ieri la sorpresa.

“Che amarezza- commenta Daniela Marcone, vicepresidente di Libera- cancellare questi nomi ci rende più poveri. Abbiamo invece bisogno di ricordare questi nomi e le loro storie, che ci aiutano anche a ricostruire la storia della nostra città.

Siamo sicuri che ci saranno spazi in cui i nomi delle vittime innocenti delle mafie potranno comparire di nuovo, consapevoli che con la bellezza si possono sconfiggere le mafie e la subcultura mafiosa”.