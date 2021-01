Emiliano contro i “furbetti” del vaccino: “C’è l’arresto per i responsabili”

Bari, 26/01/2021 – (repubblica) “Chi ha fatto vaccinare persone che non erano nella lista di quelle prioritarie ne pagherà le conseguenze: ricordo che si tratta di un reato, il peculato, che può essere punito anche con l’arresto”: il governatore Michele Emiliano è lapidario sulla possibilità che i vaccini anti-Covid siano stati somministrati a amici e parenti di medici. E la sua presa di posizione va di pari passo con gli accertamenti che i Nas e altre forze dell’ordine stanno effettuando sull’intero territorio regionale. Per avere il quadro completo della situazione, le Asl stanno rivedendo gli elenchi di coloro a cui sono state somministrate le dosi (76mila 637 in base al report del ministero della Salute) e presto li consegneranno ai carabinieri.

Su eventuali irregolarità la Regione non ha ancora dato indicazioni precise, perché da un lato c’è chi ritiene che la seconda dose vada fatta comunque per non sprecare la prima e dall’altro chi vuole procedere per priorità. Fra questi c’è l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, secondo il quale “il principio è che la seconda dose va fatta per completare la protezione. Se un soggetto non aveva diritto alla vaccinazione significa che non ha un rischio imminente di infezione e quindi ad aspettare non gli si procura un danno”. (repubblica)