Foggia, tentato furto alla Catalano – Moscati: arrestato un minore

Foggia, 26 gennaio 2021. I Carabinieri della Compagnia di Foggia, hanno sventato un furto in danno all’Istituto Scolastico “Catalano-Moscati” arrestando uno degli autori e recuperando la refurtiva.

In particolare, i militari dell’Arma, impegnati nell’attività notturna finalizzata al controllo del territorio ed al rispetto della normativa tesa al contenimento della pandemia da Covid-19, hanno sorpreso due giovani che, dopo essersi introdotti all’interno del suddetto istituto scolastico sito in zona Parco “San Felice”, stavano cercando di asportare una fotocopiatrice.

I predetti, beccati “con le mani nel sacco” e vedendosi quindi messi alle strette hanno provato a dileguarsi a piedi per le vie del Rione Biccari ma l’intervento delle “gazzelle” del 112 ha permesso di bloccare uno dei due responsabili e di restituire immediatamente la refurtiva alla direzione scolastica.

Il minore, al termine di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 cacciaviti e di una pinza verosimilmente utilizzati poco prima per commettere il furto. Portato in caserma per il giovane è scattato l’arresto e, come disposto dalla Procura per i minorenni di Bari, lo stesso è stato sottoposto alla permanenza domiciliare presso la propria abitazione.

L’Autorità Giudiziaria, nel corso dell’udienza di convalida tenutasi in videoconferenza, ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo della permanenza in casa dalle 19 alle 7 del mattino, di riprendere la regolare frequenza scolastica e di non frequentare pregiudicati e i luoghi di ritrovo di quest’ultimi.