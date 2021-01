Furgone contro autocarro: muore agricoltore a Barletta

Barletta, 26/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) Un impatto terribile, di quelli che non lasciano scampo. È stato un «frontale» violento a seminare sangue e morte sulla «Strada provinciale 21» (ex Sp3) detta «delle Salinelle», che dal bivio dell’ex statale 16, nei pressi del’Ofanto, porta a Canosa passando nei pressi di Canne della Battaglia e di Casalonga.

Una via di comunicazione che da troppo tempo ha bisogno di una attenta manutenzione indispensabile per evitare incidenti lievi, gravi, gravissimi e addirittura fneti, come quello avvenuto ieri mattina.

Angelo Raffaele Mascolo, 73 anni, ci ha rimesso la vita. Era alla guida del suo Ducato, che si è scontrato con un autocarro Iveco. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30, nei pressi di Canne della Battaglia. Stando alle prime ricostruzioni del fatto, l’uomo è morto sul colpo e a nulla sono valsi i soccorsi da parte degli operatori sanitari intervenuti sul posto. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Barletta, che sono intervenuti per effettuare i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri. Pare che il Ducato non abbia tenuto la carreggiata, finendo con urtare l’autocarro che proveniva in senso contrario.(gazzettamezzogiorno)