Il Gruppo Gamenet è oggi uno dei più importanti gruppi in Italia per il settore delle scommesse sportive e quello dei giochi online. Con una rete nazionale di quasi 2mila punti vendita per le scommesse sportive ed ippiche e innumerevoli prodotti di gioco virtuale, infatti, è un leader importante del settore.

Le sue sale da gioco fisiche sono ambienti esclusivi, dotati di strumenti ed attrezzature innovativi e all’avanguardia, organizzati per consentire non solo agli appassionati di esprimere al meglio la propria passione, ma per diventare veri e propri punti di incontro e di confronto di persone che apprezzano il comparto e che si divertono, esperti o meno che siano. Queste attività sono distribuite un po’ in tutto lo Stivale ed allestite anche presso altri esercizi commerciali, garantendo sempre la propria qualità come elemento distintivo.

Lo stesso si può dire per i suoi portali online, caratterizzati da qualità grafica, varietà di servizi, tecnologie avanzate, nonché da elevati standard di sicurezza per la protezione e la trasmissione dei dati. I portali di Gamenet Group rappresentano oggi i più innovativi e nuovi casino online (fruibili tramite portale web o tramite app), non per nulla inseriti fra i migliori da portali affidabili e di riferimento come miglioricasino.com.

Le acquisizioni di Gamenet: come nasce un colosso

Il Gruppo Gamenet riesce a mantenere alto il livello della propria proposta e il suo ruolo chiave del comparto dei giochi grazie all’acquisizione e ad accordi con partner strategici di alto livello, capaci di ribadire varietà, sicurezza, affidabilità caratterizzanti il brand.

Nato nel luglio del 2016, quindi anche relativamente “giovane” rispetto ad altri, il Gruppo si è presto distinto. Esso è il risultato della fusione fra Gamenet Spa, Intralot Holding e Services Spa (il comparto italiano di Intralot), tre aziende strategiche e già importanti nel settore dei giochi.

Due anni dopo il Gruppo si espande acquisendo GoldBet SRL, un altro importantissimo operatore legale di bandiera italiana, sotto Gamma Bidco SPA, costituita attraverso investimenti da società sotto Apollo Management IX Lp cui fa capo Apollo Global Management Inc, società quotata leader nel settore degli investimenti a livello globale, per un giro d’affari che si aggira intorno ai 331 miliardi di dollari.

Fra acquisizioni, fusioni, cessioni ed accordi Gamenet Group, insomma, è riuscita oggi a diventare il colosso che è e anche l’acquisizione recentemente decisa di Lottomatica rientra a far parte di questo progetto ambizioso.

Nuova acquisizione: il gruppo è ufficialmente leader del settore

Gamenet Group con l’inizio di dicembre ha finalmente preso accordi definitivi e siglato un documento ufficiale con International Game Technology PLC (IGT) per l’acquisizione di Lottomatica Scommesse SRL e Lottomatica Videolot Rete SPA al 100%. La cessione si concluderà entro la metà del prossimo anno, ottenute le autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Antitrust. La cifra, come è facilmente immaginabile, è da capogiro visto che parliamo di ben 950 milioni di euro, che secondo gli accordi sottoscritti saranno versati: 725 milioni al closing, altri 100 il 31 dicembre del 2021 e gli ultimi 125 milioni il 30 settembre 2022.

Con l’acquisizione dei due colossi italiani nasce il primo grande operatore di bandiera italiana del gioco legale, leader in tutti i segmenti di attività, compresi il gaming online, le scommesse sportive, gli apparecchi di intrattenimento. Una forza lavoro di ben 1.200 persone per un servizio di certo fra i migliori che darà vita a nuovi casinò aams capaci di monopolizzare in breve il mercato dello Stivale e non solo.

Prospettive per il futuro: nuovi casino sempre più di qualità

L’operazione consente la capitalizzazione della leadership nel mercato dei giochi B2C in Italia e la valorizzazione delle società acquisite. Unendo il know how e le esperienze di Gamenet Group con quelle di Lottomatica sarà possibile offrire prodotti di grande valore, capaci non solo di distinguersi per una storia ricca ed importante, ma anche per competenze e doti di lungimiranza che permetteranno di restare sempre al passo con i tempi, con le esigenze degli utenti, con le tecnologie, garantendo standard di sicurezza sempre più elevati.

La costante ricerca di eccellenza e della sicurezza, infatti, vanno a braccetto e di certo, grazie a questa unione di forze, sarà possibile dar vita a capacità operative straordinarie, distintive di un gruppo di marchi senza eguali sul mercato italiano, capaci di mantenere sempre elevato la qualità dei prodotti e dei servizi sia nei casinò già esistenti che nei casinò nuovi che nasceranno, facendo crescere sempre più il business del Gruppo e dei suoi partner. (nota stampa)