Il Comune di Foggia dedica i nuovi giardini di via D’Addedda a Mario Nero

“Mario Nero è stato un esempio di passione, coraggio e amore civile per la città, un grande italiano, testimone di giustizia con tanto cuore e coraggio, un grande Foggiano”. L’Amministrazione comunale omaggia il suo ricordo con l’intitolazione dei nuovi giardini in via D’Addedda.

Tale intitolazione si inserisce nell’alveo di una serie di numerose iniziative di carattere sociale e culturale, pensate dall’amministrazione per sensibilizzare al rispetto dei valori democratici di libertà, legalità, giustizia.

“Il suo spirito coriaceo ci insegna quanto sia importante la libertà, ma non può esserci libertà senza giustizia. La scelta dello spazio condiviso è simbolica, poiché si staglia di fronte ad una struttura dedicata alle donne che fuggono dalla violenza, che non è mai giusta ed è, senza appello, contro ogni vivere civile, organizzato, votato al progresso materiale e morale della collettività. I giardini Nero sono qui a rammentarci la vita esemplare di un uomo semplice, forte e virtuoso”.