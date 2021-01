“La tempesta perfetta: la peggiore crisi con la peggiore classe dirigente”

La doppia pandemia che stiamo vivendo ormai da quasi un anno, sanitaria ed economica, ha denudato la politica di tutta la sua arroganza e inadeguatezza, mostrandone l’enorme fragilità, la mancanza di competenza, cultura, visione e spirito di servizio.

I problemi che stiamo attraversando sono molto complessi e richiedono soluzioni altrettanto complicate e, possono essere affrontate solo da una classe politica e dirigente con un solido curriculum di esperienza e di conoscenza. Il “noi deve essere sostituito con il noi” (cit. Papa Francesco), basta con il tutti critichiamo tutti, tutti possiamo pensiamo di far meglio degli altri. Tutti sanno cosa fare.

Siamo arrivati al punto in cui il pensiero di un premio Nobel vale quanto quello di una persona qualunque. Non esistono più competenze e responsabilità, si sono affermati qualunquismi, pensieri in libertà, tutti sanno tutto. Bisogna uscire dalla logica che può venirci utile cercando la strada della denigrazione, dell’offesa o ancor peggio della falsità costruita; ciò distrugge e compromette ogni ipotesi di dialogo e confronto costruttivo.

In questa “tempesta perfetta” provocata dalla pandemia che ci ha reso tutti sicuri di niente e vulnerabili in ogni nostra convinzione, assistiamo ad un incredibile deficit di autorevolezza della classe politica e dirigenziale che si combina ad una spaventosa mancanza di qualità.

Un circolo vizioso estremamente pericoloso per un probabile futuro di coesistenza pacifica e di maggior benessere per tutti.

E’, importante vedere in faccia la realtà per averne consapevolezza: siamo piombati nella peggior crisi di sempre con la più inadeguata e corrotta classe dirigente della storia recente, questa è la vera tragedia rispetto a tutte le altre crisi precedenti.

Manca il grande e indispensabile ruolo guida della politica, il problema vero è la bassa qualità che la caratterizza divenuta attraente solo per i mediocri, nulla facenti e chiacchieroni senza né arte né parte, nella migliore delle ipotesi.

Non usciremo da questo disastro caratterizzato da un enorme debito pubblico, da insostenibili livelli di disoccupazione, disuguaglianze e di povertà assoluta che non si vedevano dal dopoguerra, se non si rimettono in campo donne e uomini alla guida di istituzioni pubbliche e private con forti valori di responsabilità, merito, qualità e autorevolezza. Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di pretendere questo. L’attuale indifferenza, apatia, rassegnazione e invidia non sono più atteggiamenti che ci possiamo permettere e, come lasciarci morire lentamente senza reagire, ma quel che è peggio è che ce ne freghiamo del futuro di chi oggi non ha voce. Per dirla con le parole di Martin Luter King “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”.

La soluzione a un futuro senza speranza è una forte inversione di marcia e, per farla è indispensabile che tutti si sentano parte di una Comunità e si facciano parte attiva di uno sforzo comune di cambiamento, mettendo a disposizione il Valore di ciascuno.

Il senso di ’Orgoglio e di Dignità collettiva ci farà ritrovare lo spirito dei momenti più difficili che abbiamo attraversato con successo. Il nostro futuro e quello delle generazioni a venire di cui abbiamo tutti responsabilità, dipenderà in larga parte dalle scelte e dai comportamenti che riusciremo ad attuare oggi., soprattutto nella scelta di chi dovrà guidarci in questo mare tempestoso dandoci la speranza concreta di un Paese migliore che non discrimini donne e giovani, le risorse migliori su cui puntare.

Nicola di Bari