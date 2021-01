L’idea di don Antonio al Cep, un oratorio sognato da decenni

Grandi cambiamenti si preannunciano nella parrocchia di S. Paolo Apostolo al Cep, protagonista di questa svolta è il parroco don Antonio Menichella.

La notizia ha avuto notevole clamore mediatico soprattutto perché il sacerdote ha lanciato una raccolta fondi. Servono circa 60mila euro per coronare questo “sogno”, come viene definito dagli abitanti del quartiere più vicini all’ambiente della chiesa, quelli che frequentano da decenni la vita di questa comunità e che, negli anni, hanno cercato in ogni modo di migliorare l’esistente.

Da ristrutturare sono 200mq del piano terra mentre nella parte superiore è già stato realizzato il rinnovamento, dall’ impianto di riscaldamento alla pittura delle pareti. Dunque Menichella cambia, porta l’oratorio, stanze attrezzate a laboratorio per teatro, musica, attività di cui si occuperanno degli educatori.

Eppure la vita della parrocchia non era all’anno zero prima del suo arrivo. Da almeno mezzo secolo una serie di parroci, suore e catechisti si sono rimboccati le maniche e da pionieri prima, da continuatori dopo, hanno apportato quelle modifiche necessarie per rendere la qualità dei locali il più accogliente possibile. Certo non hanno avuto il coraggio, forse, di fare il salto chiedendo aiuti economici a chi può e ha buon cuore. Eppure….In estate il cortile è sempre stato pieno di ragazzi per i giochi estivi, senza considerare le attività di quotidiana catechesi, le feste, gli spettacoli, le iniziative legate al Natale. Tinteggiare le pareti, riparare qualche rubinetto rotto, aiutare con opere di falegnameria o di costumi “fai da te” per il Presepe vivente o per altre manifestazioni, anche così si è andati avanti nel tempo, con l’apporto spesso gratuito dei laici.

I parocchiani, che quella comunità hanno contribuito a crearla, oggi sono felici e stupiti, ma anche consapevoli che no, non è proprio come rifondare qualcosa che non c’era. La discriminante è l’impegno profuso dal nuovo parroco nel fare un passo avanti rispetto a una storia vissuta e discreta che don Antonio ha ereditato.

C’è anche da dire che il Cep in questi anni ha perso molti dei suoi giovani e che solo di recente le nuove case costruite hanno alzato un po’ l’età media, molto invecchiata. Anche la scuola elementare avverte una certa diminuzione di iscritti perché le famiglie tendono a scegliere altri istituti nell’esercizio della propria libertà, ovviamente, ma fino a 20 anni fa restava un punto di riferimento della zona, anche dal punto di vista della vicinanza.

Il Covid ha raddoppiato il numero di famiglie assistite dalla Caritas, molti hanno perso il lavoro, la biblioteca dei ragazzi nata di recente è chiusa per i noti motivi. Ci sono famiglie che abitano nei container del Campo degli Ulivi, senza la rete internet e i mezzi per collegarsi con la propria classe. L’oratorio, in una realtà socio-economica che va mutando, potrà essere un polo di attrazione ulteriore? E’ quello in cui sperano tutti, di questi tempi è necessario.

Paola Lucino, 26 gennaio 2021