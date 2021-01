Manfredonia, omicidio Paglione: imputato sarà interrogato in presenza

Manfredonia, 26/01/2021 – (norbaonline) È stata aggiornata al 15 febbraio l’udienza preliminare al tribunale di Foggia per l’omicidio di Vincenzo Paglione, avvenuto a Manfredonia il 5 febbraio del 2020. Biagio Cipparano 53 anni, unico imputato, reo confesso, ha chiesto ed ottenuto di essere interrogato in presenza. Oggi era collegato in videoconferenza dal carcere di Foggia dov’è detenuto dal giorno dell’omicidio. Il 15 febbraio il suo avvocato Michele Sodrio formalizzerà la richiesta di rito abbreviato ma il pm contesta anche l’aggravante della premeditazione che, se riconosciuta, esclude la possibilità di poter accedere a giudizi alternativi. Paglione fu ucciso al culmine di un litigio, con 15 coltellate. L’omicidio avvenne nel suo studio di consulente di lavoro, a Manfredonia. Il presunto assassino aveva saputo che la sua ex moglie aveva una relazione con la vittima. Dopo l’omicidio si recò in caserma a Manfredonia per costituirsi.(norbaonline)