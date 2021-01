Massaggiatore cervicale migliore: come riconoscerlo e sceglierlo

I problemi di cervicale oggi sono molto diffusi e riguardano gran parte delle persone di ogni età, soprattutto quando l’abitudine è quella di assumere posture scorrette e di rimanere molte ore al computer, come accade spesso a certe categorie di lavoratori e agli studenti.

Una postura errata e protratta a lungo provoca inevitabilmente blocchi e tensioni, con conseguenti dolori, senso di rigidità, e altri sintomi molto sgradevoli, tra cui vertigini e nausea. Spesso anche il freddo, l’umidità e gli sbalzi di temperatura possono contribuire a provocare tensioni muscolari e contratture, con la conseguenza di dolori cervicali e altri sintomi poco piacevoli.

Ricorrere ai classici farmaci antidolorifici non è di alcun aiuto: per sciogliere le tensioni e ridurre i blocchi muscolari la soluzione migliore è quella di scegliere una tecnica rilassante, ad esempio il massaggio. Sottoporsi ad una seduta di massaggi non sempre è fattibile, a causa degli impegni di lavoro o dell’assenza di un centro specializzato nelle vicinanze: in queste situazioni, il consiglio è quello di ricorrere ad un massaggiatore cervicale elettrico, in grado di offrire le stesse sensazioni del massaggio manuale con una minima spesa e con la massima versatilità.

Per riconoscere e scegliere il massaggiatore cervicale migliore, una buona idea è quella di leggere le recensioni, e di mettere a confronto diversi modelli, al fine di individuare quello più adatto alle proprie esigenze.

Il mercato offre massaggiatori cervicali conformati ad anello o a U, da posizionare direttamente su collo e spalle, oppure massaggiatori dotati di manico e utilizzabili su tutto il corpo, adatti anche per riattivare la circolazione e prevenire la formazione della cellulite.

Quali sono le funzioni principali di un massaggiatore cervicale di qualità

I massaggiatori per la cervicale, e comunque i massaggiatori elettrici in genere, sono dotati di una serie di piccole sfere che, vibrando e muovendosi in direzioni variabili, riproducono i movimenti e la pressione tipica delle tecniche di massaggio manuale. Un elemento per valutare la qualità di un massaggiatore elettrico è il numero delle sfere: più tante sono, e più efficace e intensivo sarà il massaggio.

I modelli più innovativi sfruttano diverse tecnologie, dalla vibrazione agli impulsi elettromagnetici, e permettono di scegliere tra tecniche di massaggio diverse, selezionando anche l’intensità del movimento. Una particolarità dei massaggiatori migliori è quella di poter scegliere anche il massaggio shiatsu, raccomandato per i noti effetti rilassanti e benefici per tutto l’organismo.

Talvolta possono essere presenti un timer, che consente, ad intervalli di tempo prestabiliti, di variare la direzione in cui si muovono le testine, e un sistema a infrarossi che produce un piacevole effetto lievemente riscaldante.

Silenziosità, praticità e comfort

I massaggiatori elettrici della migliore qualità sono silenziosi e leggeri, e possono essere portati con sé ovunque, il sistema di alimentazione nella maggior parte dei modelli è a batteria, con possibilità di effettuare la ricarica anche tramite la presa posta sul cruscotto dell’auto.

Anche il livello di rumorosità è un elemento da considerare: un massaggiatore di ottima qualità deve essere molto silenzioso, per favorire il relax e la tranquillità.