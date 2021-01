Omicidio a Orta Nova, vittima è Tiziana Gentile. Aveva due figli

Orta Nova (Foggia), 26/01/2021 – Dramma ad Orta Nova. Una 48enne trovata morta nella sua abitazione in via La Bellarte in una zona periferica della cittadina. Si tratta di omicidio. La vittima è Tiziana Gentile.

E’ stata trovata morta intorno alle 17,30. la donna era sposata ed aveva 2 figli di 17 e 18 anni. A quanto si apprende a dare l’allarme ai parenti della vittima sarebbero stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna.

La donna, una bracciante agricola, a quanto si apprende, presenterebbe profonde ferite alla gola, molto probabilmente causate da coltellate.

Sul posto le forze dell’ordine.

Al vaglio la posizione di un uomo di 46 anni dello stesso comune che si sarebbe costituito presso la caserma dei carabinieri.

Il movente potrebbe essere un diverbio nato nell’ambiente di lavoro. Stretto riserbo di magistrati e forze di polizia.

Pochissime le notizie trapelate fini a questo momento. Sconvolta la cittadinanza del comune dei cinque reali siti. Al lavoro investigatori coordinati dalla procura che stanno lavorando per risalire all’esatta dinamica della terribile vicenda. Il delitto è avvenuto all’interno di una palazzina in un condominio alla periferia del comune.

fotogallery enzo maizzi