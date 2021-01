Vaccino Covid, Banfi: “Ritardi per over 80? Senza casini non sarebbe Italia”

Bari, 26/01/2021 – (adnkronos) Ritardi nella consegna dei vaccini agli ultraottantenni? “Se non abbiamo casini che italiani siamo? Mica possiamo cambiare nazionalità! Quando in Italia tre cose vanno bene iniziamo ad aver paura e ci chiediamo… che cosa è successo”? Così ironico all’Adnkronos Lino Banfi aggiungendo che “come ‘nonno d’Italia’ in tanti mi chiamano e mi scrivono chiedendomi come si devono comportare -racconta – si fidano di me e mi chiedono di dirigerli, mi dicono che vogliono venire tutti con me ma per andare dove? Dobbiamo aspettare che il nostro medico ci chiami. Io ad esempio sono in cura al Campus Biomedico a Trigoria e una decina di giorni fa mi avevano detto che era questione di giorni, ora aspetto che mi chiamino”.(adnkronos)