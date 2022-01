Manfredonia aderisce a “Carnevalia”, l’Associazione Italiana Carnevali

Manfredonia (Foggia),26/01/2022 – LA GIUNTA COMUNALE Su relazione del Sindaco e istruttoria degli Uffici e Dirigente del 2° Settore. Premesso che per la Città di Manfredonia il Carnevale rappresenta, da sempre, un forte elemento identitario ed appartiene alla sua tradizione storica e sociale;

Che, al tempo stesso, il Carnevale costituisce fattore economico e di promozione turistica della Città, in grado di veicolarne il nome a livello nazionale e tale manifestazione nel corso degli anni è andata affermandosi tra le più importanti d’Italia; Dato atto, al riguardo che il Carnevale di Manfredonia, da alcuni anni è annoverato tra i “Carnevali Storici” ed è stato inserito nelle relative rassegne e compagini, ottenendo, in relazione a tanto, appositi contributi finanziari sia a da parte del Mibact oltre che a livello regionale;

Rilevato inoltre che, in merito, il Carnevale di Manfredonia fa parte altresì, della associazione “Carnevalia” che comprende i principali carnevali d’Italia e tanto ne conferma il prestigio e rilevanza a livello nazionale; Dato atto che lo scioglimento della società consortile Agenzia del Turismo a r.l. ha comportato l’interruzione del percorso inteso a consolidare con strutture permanenti il settore dello sviluppo turistico e culturale del territorio, e che occorre intraprendere nuove strade e dar vita a nuove esperienze che, nell’ambito del panorama normativo ed organizzativo esistente possano costituire nuove basi su cui

strutturare realtà organizzative in grado di intraprendere il percorso per il consolidamento e lo sviluppo della tradizione e della cultura carnevalesca, nonché turistica in genere;

Dato atto che Manfredonia è destinataria di specifici interventi finanziari a sostegno delle attività del Carnevale e che, salvaguardato in ogni caso ed in maniera fondamentale l’aspetto sanitario connesso alla attuale situazione pandemica, occorre dar corso alla programmazione ed attuazione di iniziative nel campo turistico e di promozione del territorio, legate alle manifestazioni del Carnevale; Ritenuto, inoltre, di precisare che secondo le pertinenti procedure occorrerà esaminare la situazione esistente ed adottare gli atti necessari a dar corpo a nuovi sistemi di gestione del settore; Dato atto che costituisce, altresì, elemento importante la permanenza della Città di Manfredonia tra gli

enti aderenti a Carnevalia, Associazione Italiana Carnevali, con sede a Viareggio.

D E L I B E R A

1) Dare atto della necessità di attivare un percorso amministrativo per la definizione delle modalità organizzative e di gestione per il settore del turismo e della promozione del territorio, con particolare riferimento alla manifestazione del carnevale di Manfredonia e quanto ad esso connesso, al fine del consolidamento e dello sviluppo della tradizione e della cultura carnevalesca, nonché turistica in genere;

1) Confermare l’adesione di Manfredonia a Carnevalia, Associazione Italiana Carnevali, già presente attraverso i precedenti enti operanti per il Carnevale di Manfredonia, provvedendo, secondo le ordinarie procedure previste alla corresponsione della quota associativa di € 200,00;

2) Dare atto che la somma necessaria di € 200,00 trova disponibilità al Cap. 3710 del Peg provvisorio 2022, precisando che trattasi di spesa infrazionabile;

3) Incaricare il Settore Cultura, Turismo ed ogni altro ufficio comunale competente per l’attuazione del presente provvedimento;

4) Dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile per l’urgente attuazione.

[Atto] » GC-06-25012022.pdf