Monte Sant’Angelo, riunione tecnica con vertici delle Forze di polizia

. Questo ci consente di avere un alleato all’interno delle istituzioni, dell’amministrazione comunale. Ci siamo trovati, in questa provincia, a combattere spesso anche con le infiltrazioni che erano all’interno delle amministrazioni; questo non è il caso di Monte Sant’Angelo, qui c’è una amministrazione sana che è dedita completamente alle necessità dei cittadini e questo ci conforta moltissimo”

Quali azioni metterete in campo? “Ci sarà una maggiore presenza delle forze dell’ordine e su diversi piani interverremo: questo è quello che mi sono sentito di assicurare al sindaco, alla sua amministrazione e all’intero Consiglio comunale per rassicurarli e garantirgli la nostra vicinanza e la nostra partecipazione, naturalmente accanto ai cittadini onesti”. Il Prefetto, inoltre, ha incontrato tutti i consiglieri comunali di Monte Sant’Angelo: “Il fulcro centrale delle amministrazioni locali deve essere la legalità. I cittadini altrimenti non si fideranno più di voi, questo è il problema e sceglieranno di essere assoggettati al crimine se non c’è un’alternativa, quella dell’aria fresca che riescono a garantire le istituzioni. Questo da la libertà ai cittadini. La scelta è tra la libertà delle istituzioni e l’assoggettamento ai gruppi criminali che è una forma di schiavitù. Gli amministratori devono essere da esempio per i cittadini e qui per fortuna noi abbiamo un’amministrazione dedita completamente alle esigenze della collettività”.