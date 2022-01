“Siete pericolosi. Vi renderemo la vita difficile”: le parole di Sileri ai no vax

(ilfattoquotidiano.it) 26 gennaio 2022 – Scontro in tre atti a “Dimartedì” (La7) tra il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, e, dalla stessa trincea no green pass e vaccino-scettica, la giornalista Manuela Iatì, il docente universitario di Statistica Matematica Paolo Gibilisco e il filosofo Andrea Zhok.

Gibilisco espone le sue tesi, suscitando la replica immediata del sottosegretario: “Sapete cosa mi fa sorridere? È che tutti questi criticano il green pass , ma intanto per venire in tv e per farsi vedere si fanno il tampone ed esibiscono il green pass. Ma statevene a casa.

Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile, come già stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso. Punto“. (ilfattoquotidiano.it)