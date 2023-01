Pellegrini: “Relazione su Mafia Foggiana importante per prossime azioni da intraprendere”

(Comunicato stampa)

ROMA, 25 gennaio – “Il Comitato XV della commissione Antimafia della scorsa legislatura, che ho avuto l’onore di presiedere e che fu istituito su mio impulso, ha incentrato il suo lavoro sull’approfondimento delle problematiche connesse alla mafie foggiane e pugliesi.

È stata una novità assoluta nei lavori della Commissione e un importante passo in avanti nella conoscenza dei fenomeni criminosi.

Un’azione che si è rivelata ancor più necessaria nel corso della legislatura, visto l’imperversare dell’azione mafiosa in Puglia e soprattutto nel foggiano: omicidi, bombe, estorsioni e atti intimidatori che si susseguivano con inquietante regolarità. E mentre si sollevava lo sdegno nazionale, ma anche la sorpresa per una mafia sconosciuta ai più, il Comitato ha lavorato alacremente per produrre una relazione che sarà importantissima per l’azione legislativa, per i cittadini, per gli operatori dell’informazione, per gli studiosi.

Ne sono molto orgoglioso. Nessuno, da oggi in poi, potrà più dire che il fenomeno è poco conosciuto. La relazione, approvata e finalmente pubblicata nelle scorse ore, indaga sulle radici di questa efferata criminalità, sulle sue evoluzioni, sulle conseguenze che ha avuto nel contesto socioeconomico. La Puglia è una regione con un forte tessuto economico e produttivo ma pezzi importanti del territorio sono, purtroppo, ostaggio di brutali criminali e di consorterie mafiose che opprimono la vita dei cittadini.

Dobbiamo far si che l’azione di contrasto alle mafie della nostra amata regione sia sempre più efficace e penetrante, garantendo al territorio l’istituzione di tutti i necessari presidi di legalità e giudiziari, specie in provincia di Foggia, che è in grande sofferenza. Solo così potremo immaginare una Puglia completamente libera e sana, che può diventare il motore economico del Sud Italia”.

Lo afferma il deputato del MoVimento 5 Stelle Marco Pellegrini, capogruppo nella commissione parlamentare Antimafia della scorsa legislatura.