Campo di calcio polivalente a Foggia, dopo 10 anni non è ancora pronto

StatoQuotidiano, 26 gennaio 2023. Il campo polivalente fra via Achille Grandi e Via Castrillo necessita ancora di opere di urbanizzazione per la sua fruizione. Si tratta di una struttura visibile alle spalle del campo di baseball, coperta da un tendone bianco e blu, ferma e mai utilizzata in quanto mancano la rete fognante, quella idrica, il tronco di rete gas metano e la rete di impianto elettrico. Valutazione dei costi per realizzare le opere, circa 80mila euro.

Consegnata così come la vediamo oggi dall’esterno nel 2018, nel 2021, a giugno, una determina dirigenziale ha approvato i lavori di completamento, per la somma di cui sopra, compresa la ditta che avrebbe dovuto svolgerli.

L’ultima determina in albo pretorio su una delle “incompiute” di Foggia – in procinto di sfiorare il record di lentezza dall’approvazione del progetto alla sua consegna alla città-riguarda la nomina di un nuovo Rup in sostituzione del responsabile del procedimento dal 2013 che “risulta assente dal Servizio a far data dal 03.10.2022”. Al geometra Vincenzo Maffei subentra Massimo Pietradura, da qui la determina dirigenziale a firma dell’ing. Paolo Affatato.



L’atto si è reso necessario “al fine di sbloccare l’impasse procedurale e nel contempo procedere ad una prima rotazione ed assestamento dei carichi di lavoro e delle competenze nell’ambito del Servizio Lavori Pubblici – coerentemente ed in applicazione degli obiettivi del Pdo (Piano degli obiettivi, ndr) e del Ptpct (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ndr) propri dell’ amministrazione comunale”.

Il progetto per un campo di calcio polivalente coperto, intitolato a ‘Francesco Marcone’, nasce nel 2011. Sono quindi trascorsi dodici anni da quando il ministero dell’Interno comunicava ai Comuni la possibilità di presentare proposte da candidare a finanziamento nell’ambito del Pon 2007/2013 denominato “Io Gioco Legale”.

L’approvazione del finanziamento arriva nel 2013 – quando è stato nominato anche il Rup dalla dirigenza del lavori pubblici- per un importo di € 512mila. Un verbale di consegna dei lavori è stato redatto nel 2018, a giugno del 2021 il Comune di Foggia comunicava che i lavori erano in “dirittura d’arrivo”. Dopo un anno e mezzo sono invece necessari aggiustamenti in corso e la presa d’atto dell’impasse sulla procedura.

Da considerare che le opere per renderlo fruibile, e questo non è un dettaglio di poco conto, “non sono finanziabili da parte del Ministero, così come previsto nella convenzione sottoscritta per la realizzazione dell’intervento”.

La fruizione del campo polivalente – a ridosso del campo di baseball, potremmo dire un “piccolo polo sportivo”- oltre a essere una struttura importante per la città, andrebbe ad animare una periferia dove, per esempio, l’ex campo di S. Paolo è in stato di abbandono oltreché coperto di erbacce, dove i container continuano a far parte del terreno campo degli Ulivi, dove la palestra di via Alfieri, della scuola Vittorino da Feltre, usata un tempo anche da società private nel post scuola, è chiusa.

Paola Lucino, 26 gennaio 2023