Caso Engie, Francesco Schiavone: “Amministratori confusi e felici”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/01/2023 – “Questi sono gli amministratori della città di Manfredonia che bocciano in aula consiliare un provvedimento che loro stessi portano, tra i punti all’ordine del giorno.

Si bocciano da soli e poi scatta l’applauso finale. Follia pura. Pomo della discordia all’interno della maggioranza Rotice è il punto ENGIE, inerente la gestione dell’illuminazione pubblica. Dispiace molto per alcuni consiglieri comunali di maggioranza stretti nella morsa di una politica scellerata che chiede loro di assumersi responsabilità di un certo peso, di cui avrebbero volentieri fatto a meno.

Una di quelle sedie vuote è del nostro consigliere comunale che, insieme agli altri colleghi di opposizione, ha abbandonato l’aula all’atto del voto finale. I motivi di tale assenza sono stati già comunicati agli organi competenti che speriamo avviino subito le indagini del caso. I motivi dell’assenza in aula sono tutti elencati nella lettera, ormai pubblica, dell’ex assessore Angelo Salvemini che denuncia una serie di questioni pesanti inerenti all’affare ENGIE: interferenze, conflitto d’interesse, ingerenze, omissioni, atteggiamenti equivoci, ritardi ad orologeria e tanto altro. Parole che avrebbero fatto tremare i polsi a chiunque, tranne che a loro.

In una città già macchiata pesantemente dallo scioglimento per mafia quest’onta, ad un anno dall’ insediamento della “nuova” amministrazione, era assolutamente da evitare. Eh invece spocchiosi come sono, continuano ancora a blaterare, avvinghiati attorno alla penna malefica di uno scribacchino tanto inefficace quanto dannoso per l’immagine di questa amministrazione. Volete sapere cosa ci siamo detti durante l’incontro con l’ex assessore Salvemini?

Semplice, ve lo diciamo subito: “𝐢𝐨 𝐟𝐚𝐫𝐨̀ 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐩𝐩𝐨𝐭𝐭𝐚𝐫𝐯𝐢 𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐯𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝟓𝟎𝐚𝐧𝐧𝐢, 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐟𝐟𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐫𝐫𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞𝐝 𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐞 𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐨̀” queste sono le parole con le quali 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐨𝐧𝐞 ha licenziato il vostro ex assessore dopo aver ascoltato in anteprima alcuni pezzi di quanto comunicato il giorno dopo, dallo stesso ex assessore, nella sua missiva. Attendiamo adesso le vostre risposte, per l’interesse pubblico della cittadinanza che non vede l’ora di liberarsi di tanta inadeguatezza”. Lo scrive Francesco Schiavone, Consigliere comunale Progetto Popolare.