Cuperlo a Borgo Mezzanone: “54 mln di euro per superare contesti disumani”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/01/2023 – “Questo è il ghetto di Borgo Mezzanone a Foggia. Duemilacinquecento corpi reclusi dentro baracche di lamiera, poche sere fa due di loro non ce l’hanno fatta per il freddo e un braciere lasciato acceso per riscaldarsi.

Nulla di tutto ciò è degno di un paese civile. Per superare quei contesti disumani nel Pnrr ci sono 110 milioni di euro per la Puglia. Di questi 54 per l’area di Manfredonia che include Borgo Mezzanone. Ma non basta sgomberare quelle strutture perché senza una vera politica di integrazione, senza riconoscere a quelle donne e quegli uomini un documento di riconoscimento, senza offrire loro le condizioni di una vita degna, saranno le organizzazioni criminali dei caporali a sfruttarne i corpi e a calpestarne la dignità. Siamo venuti qui per gridarlo”. Lo riporta il deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo.