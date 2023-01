Dimissioni Dirigente Di Tullo, Fatone: “Sono profondamente amareggiato”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/01/2023 – “Ho appreso ieri sera direttamente dalla stampa delle dimissioni del dirigente del Dirigente del settore Lavori Pubblici ing. Giuseppe Di Tullo.

Sono profondamente amareggiato che una persona con tale esperienza, riconosciuta capacità e massima abnegazione verso il Nostro Ente abbia deciso di lasciare il suo ruolo che, con evidente senso civico, guidava da anni. Spero vivamente, per la stima che nutro per l’ing. Di Tullo, che le motivazioni che hanno portato a questa inaspettata decisione, tra cui probabilmente le ultime divergenze con una parte politica sulla vicenda Engie, non siano oltremodo gravi da non far rientrare le dimissioni.

Il momento delicato che attraversa il nostro Ente, anche in virtù del ridotto numero della pianta organica, non deve e non può permettersi tutto ciò. Faccio appello perché prevalga il buon senso, invitando il Sindaco Rotice a risolvere le eventuali incomprensioni sorte e trovare una soluzione positiva a questa spiacevole vicenda”. Lo riporta in una nota il Consigliere comunale del M5S Raffaele Fatone.