Foggia, nuove assunzioni all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

FOGGIA, 26/01/2023 – (Angela Velasquez ticonsiglio.it) In arrivo nuove assunzioni presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) grazie al Piano Industriale 2023-2025.

La pianificazione degli interventi che l’ente ha in programma per il prossimo triennio prevede un incremento dei livelli occupazionali e l’inserimento di nuove figure professionali. Ecco tutte le informazioni sulle nuove opportunità di lavoro nell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che saranno create dal Piano Industriale e come candidarsi per lavorare presso l’IPZS.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ASSUNZIONI 2023 2025

L’azienda, (…), ha presentato alle organizzazioni sindacali di settore il Piano Industriale 2023-2025. La nuova programmazione, che fa seguito ai positivi risultati economici raggiunti dall’IPZS lo scorso anno, prevede un consolidamento della crescita del fatturato a valori oltre 500 milioni di euro e investimenti per 366 milioni. Di questi il 27% sarà impiegato per la Produzione, il 7% per le Infrastrutture PE e PSE, il 19% per l’area IT, il 18% per l’area Immobiliare e Sostenibilità, e il 4% per l’Innovazione.

A questi investimenti si accompagna il rinnovamento dell’assetto organizzativo in atto, finalizzato a sostenere lo sviluppo aziendale finalizzato sia all’innovazione che alla prototipazione e all’ingegnerizzazione dei prodotti/servizi. In arco di piano sono previste anche nuove assunzioni nell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il PI 2023-2025 prevede, infatti, l’inserimento di nuove figure professionali con competenze specialistiche e un incremento dell’organico differenziato e commisurato agli sviluppi aziendali, sia per le c.d. Funzioni Centrali e il Digital tech sia per gli Stabilimenti.

L’IPZS

L’Istituto Poligrafico dello Stato nasce nel 1928 e acquisisce la sezione Zecca nel 1978. A partire dal 2002 diviene SpA, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze come unico socio. Oggi l’Istituto Poligrafico dello Stato possiede 7 stabilimenti, di cui 5 a Roma, 1 in Puglia, a Foggia, e 1 a Verrès (Aosta). Oggi si occupa di varie attività, oltre alla coniazione di moneta circolante e per collezionisti, e della stampa di francobolli, marche da bollo e carte valori dello Stato, tra cui carte di circolazione, patenti, registri doganali e diplomi di laurea. Tra queste rientrano la realizzazione, produzione, gestione e sviluppo delle infrastrutture del software necessario per l’emissione dei documenti di identità elettronici (carta d’identità CEI, passaporto e permesso di soggiorno), e la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CANDIDATURE

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato raccoglie le candidature tramite il portale web dedicato alle carriere (Lavora con noi). Da qui è possibile prendere visione delle opportunità di lavoro nell’IPZS disponibili e candidarsi a quelle di interesse, seguendo le indicazioni per l’invio del cv. Gli interessati alle future assunzioni Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possono visitare la pagina per consultare le posizioni aperte al momento e monitorarla per restare aggiornati sulle nuove selezioni di personale che saranno avviate dall’Istituto. (ticonsiglio)