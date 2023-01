‘I Cittadini contro le Mafie e la Corruzione’: “Parole di Piantedosi su Foggia condivisibili”

Foggia, 26 Gennaio 2023 – I sottoscritti Prof. Luigi Cassio Telesforo Dipace – residente a San Ferdinando di Puglia (BT), in Piazza Giovanni Paolo II° n.14 – in qualità di Presidente Nazionale e Legale Rappresentante dell’Associazione “I Cittadini contro le Mafie e la Corruzione” e l’Avv. Marcello Mariella di Foggia, Referente Provinciale di Foggia della stessa Associazione, in riferimento ad un articolo del “Corriere del Mezzogiorno” (a firma del Giornalista, Luca Pernice) di Sabato 21 Gennaio c.a., che riportava delle affermazioni molto forti e chiare – durante la trasmissione televisiva “Piazza Pulita” su LA7 – fatte dall’attuale Ministro dell’Interno, Dottor Matteo Piantedosi, a riguardo la mafia foggiana paragonata dal titolare del Viminale uguale alla famigerata mafia corleonese (violenta all’inverosimile e che compie azioni eclatanti), esprimono il più totale compiacimento per le affermazioni del Ministro dell’Interno (al bando da qualsiasi considerazione di natura meramente politica!), affermazioni che ci trovano completamente d’accordo e che i predetti rappresentanti dell’Associazione condividono appieno.

Va chiaramente evidenziato che proprio la nostra Associazione da anni – spesso parlando nel “deserto” – sta lanciando un forte allarme sulla situazione della mafia foggiana e della BAT, dei suoi tentacoli, anche con pubbliche denunce.

Ovviamente, la pericolosità di questa mafia riguarda tutta la Provincia di Foggia e la Provincia “Barletta-Andria-Trani”.

Da tempo l’Associazione “I CITTADINI CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE”, lanciando il grido d’allarme, si sta battendo in prima linea, contro le mafie sempre più imperanti soprattutto nel Nord della Puglia e contro le possibili infiltrazioni mafiose nel tessuto politico ed economico.

Finalmente qualcosa si muove, verrebbe da dire!

Basti pensare che nelle Province di Foggia e di “Barletta-Andria-Trani”, le mafie locali e le altre forme di criminalità sono particolarmente violente e vanno sempre più generando paure ed omertà nelle popolazioni locali.

Aumenta quindi la richiesta di sicurezza e legalità da parte dei Cittadini!

In Puglia servono atti concreti sia sul fronte della repressione dei fenomeni mafiosi che della prevenzione.

Quest’ultima si deve concretizzare con il taglio netto dei rapporti tra mafia, politica ed economia.

Quanto sostenuto dall’attuale Ministro dell’Interno è un segnale davvero incoraggiante e che va verso la direzione giusta: sperando che si passi dalle parole ai fatti!

Quindi, un grande plauso va al Ministro dell’Interno, Dottor Matteo Piantedosi, cui la nostra Associazione chiede audizione in occasione della imminente visita nel capoluogo dauno.

Il Presidente Nazionale

Prof. Luigi Cassio Telesforo Di Pace

Il Referente Provinciale di Foggia

Avv. Marcello Mariella