Il Popolo della Famiglia: no a delibera Regione Puglia sul fine vita

(comunicato stampa)

Il direttivo del Popolo della Famiglia della Puglia, a seguito della delibera della giunta regionale pugliese del 18 Gennaio in materia di fine vita dichiara:

“La Giunta Emiliano non perde proprio occasione per atteggiarsi ad apripista, a prendere posizioni in ambiti al limite della propria competenza, e talvolta a scavalcarli, come successo con questa delibera.

I partiti che appoggiano il presidente Emiliano cantano vittoria, intestandosi – primi in Italia – una decisione che vorrebbe dare attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 (quella sul caso Cappato – Dj Fabo, per intenderci); in realtà la delibera della Giunta sembra ignorare gran parte della stessa Sentenza della Consulta, perché omette una delle condizioni essenziali previste per rendere non punibile il reato di Aiuto al Suicidio, ovvero ‘l’offerta effettiva di cure palliative’ al paziente che ha manifestato l’intenzione di suicidarsi.

In altre parole, ci chiediamo: quando un paziente esprime questo desiderio ‘suicidiario’ in Puglia gli verrà offerta l’alternativa di alleviare le sue sofferenze con un mix di aiuto medico e psicologico? Oppure si passerà direttamente all’iniezione di Pentobarbital, il veleno utilizzato negli Stati Uniti per giustiziare i condannati a morte?

E di condanna a morte si tratta, dato che è estremamente difficile, se l’eutanasia viene presentata come unica opzione, rispetto ai dolori che il paziente rischia di dover affrontare; una situazione in cui anche la ‘libera autodeterminazione’ (altra condizione essenziale prevista dalla Sentenza n. 242/2019) risulta decisamente irrealizzabile.

Eppure l’Italia ha una disciplina sulle cure palliative, la legge 38/2010 approvata all’unanimità dal Parlamento ma quanto è stata attuata? L’ultima Legge di Bilancio prescrive che le Regioni presentino il piano di potenziamento delle cure palliative entro il prossimo 30 gennaio. E’ fin troppo evidente che questa Amministrazione Regionale stia riciclando goffe iniziative da ‘prima della classe’ che sembrano mirate esclusivamente a rilanciare la visibilità di uno sbiadito Presidente Emiliano. I cittadini pugliesi possono essere certi che Il Popolo della Famiglia sarà sempre al fianco dei più fragili, e sempre a difesa della vita!”