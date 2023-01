Il silenzio imbarazzante per il “caso” Don Uva

StatoQuotidiano.it, Foggia, 26 gennaio 2023. In attesa del procedimento penale, quanto avvenuto nelle sede di Foggia di “Universo Salute – Opera Don Uva” – violenze, abusi, maltrattamenti su pazienti psichiatrici – , è di per sè allucinante, imbarazzante, contrario a qualsiasi forma di rispetto per l’essere umano.

Ma è altrettanto imbarazzante, e purtroppo sintomatico per la comprensione di tanti aspetti, il silenzio dei politici, dei sindacalisti, degli imprenditori, dei referenti istituzionali, contattati dalla nostra redazione per una riflessione sul caso, per proposte protese alla risoluzione della problematica. Per non parlare del timore reverenziale dei giornalisti.