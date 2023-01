Nodo Energas, Rotice incontra il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

Ieri sera ho avuto modo di interloquire a Roma con Matteo Salvini , Ministro delle Infrastrutture, tema cardine e decisivo per dare un’incisiva e decisiva accelerata per lo sviluppo economico e sociale del futuro, soprattutto in territori come il nostro che attualmente, nonostante le enormi potenzialità e la strategicità geografica, sono ancora marginali rispetto al contesto nazionale.