Questione Engie a Manfredonia. “Opposizione a corto di argomenti e senza spina dorsale”

Conflitti d’interesse, trasparenza, pressioni sono le parole più utilizzate in questi giorni per dare fiato a polemiche strumentali sul PPP proposto da Engie SpA e bocciato in maniera chiara e compatta dalla maggioranza dell’Amministrazione Rotice, mentre l’opposizione a corto di idee ed alibi ha ben pensato di scappare abbandonando l’aula al momento del voto. Un argomento sul quale è stata fatta la massima chiarezza e tutto alla luce del sole, visto che anche la discussione pre-consiliare con Assessori e consiglieri si è svolta in maniera limpida e pubblica.