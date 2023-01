Questione Engie. “L’Amministrazione Rotice ha il coraggio di metterci la faccia”

Tutto, come sempre, alla luce del sole. Come dettagliatamente spiegato e ricostruito dal sindaco e dalla Maggioranza lunedì in Consiglio comunale, l’epilogo dell’ormai celeberrima vicenda del PPP Engie non ha alcun lato oscuro, anzi è stata fatta luce su una procedura poco chiara e sulla quale, ribadiamo, qualcuno ha giocato sporco tentando di innescare un effetto domino per interessi politici e personali, attivando la solita e scontata macchina del fango e del sospetto mediatico, puntualmente smentita dalla realtà dei fatti.

L’unica grande priorità è l’interesse pubblico, altro che conflitti d’interesse.

Il PPP presentato da Engie aveva oggettivamente degli aspetti economici ed amministrativi che andavano a discapito del beneficio di costi e servizi per i cittadini. Abbiamo dimostrato in maniera compatta competenza, trasparenza ed amore per Manfredonia. Piuttosto, ribadiamo le domande all’opposizione ed ai suoi partiti, come il Pd, che neanche ha rappresentante ufficiali in Consiglio. Perché non avete reso pubblico l’incontro avuto sabato con l’ex Assessore Salvemini come si rileva dalla sua missiva? Qual era l’oggetto? Cosa vi siete detti? Quali le determinazioni finali? Qual era il vostro orientamento reale rispetto al tema?