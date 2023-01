Trattamenti sui pazienti nelle case di riposo. Troupe di “Mi manda Rai 3” a Manfredonia

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 26 gennaio 2023. Una troupe del programma televisivo “Mi manda Rai 3”, alla presenza della giornalista Rita Rocca, si è recata ieri, 25 gennaio, a Manfredonia, per la vicenda relativa ai passati maltrattamenti ai danni di pazienti nella Rssa “Stella Maris” di Siponto (Manfredonia).

“Il servizio intende tenere alta l’attenzione pubblica sui maltrattamenti dai degenti delle RSA su diversi famiìliari delle parti offese il territorio nazionale”.

La Rocca ha intervistato diversi familiari delle vittime nello studio del proprio legale avv. Lorenzo Troiano, e recandosi dall’avv. Stefano Borgomastro e Innocenza Starace per ulteriori testimonianze.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, la puntata Di Mi manda Raitre, dal titolo “I Silenzio degli innocenti”, verrà trasmessa sabato 4 febbraio alle ore 21.00 e ha come fine il “sensibilizzare il Governo affinchè si approvi una legge che imponga le videocamere in tutti i luoghi in cui pazienti non possono difendersi”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it