Le performance del mercato immobiliare in Puglia mostrano una solidità a livello dei prezzi, ma si evidenzia una diminuzione della domanda di case sia per la vendita che per l’affitto nell’anno in esame. In media, chi mette in vendita una casa richiede 1.361 euro al metro quadrato, registrando un aumento dell’1,7% rispetto al 2022. Dall’altra parte, chi offre una casa in affitto chiede in media 8,3 euro al metro quadrato, segnando un incremento del 7,5%. Questo nonostante un interesse rimasto sostanzialmente stabile per l’affitto, ma con una diminuzione dell’1,1% per la vendita.

Tuttavia, entrambi i settori registrano un calo della domanda nei tre mesi finali dell’anno, con una significativa diminuzione del 18% per la richiesta di case in affitto. In questo periodo, i prezzi di vendita rimangono generalmente stabili, mentre quelli degli affitti mostrano comunque un aumento del 2,6%.

Parallelamente al declino dell’interesse, il numero di immobili vuoti aumenta del 5,1% nell’arco di 12 mesi e del 12% nell’ultimo trimestre del 2023. Mentre le proprietà invendute registrano un forte calo nel corso dell’anno, pari al 17%, ma accumulano significativamente nell’ultimo periodo con un aumento del 13,3%.

Analizzando le città e le province, i prezzi di vendita rimangono stabili o in crescita in tutti i territori pugliesi, seguendo l’andamento regionale. Bari risulta essere la città più costosa con 1.976 euro al metro quadrato, mostrando un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Lecce, invece, segna la crescita maggiore con un +7%, superando i 1.400 euro al metro quadrato. Tuttavia, l’accessibilità per l’acquisto di una casa diminuisce del 7,8% rispetto all’anno precedente, consentendo a un singolo acquirente di accedere solo al 26% del mercato.

Per quanto riguarda la domanda, alcuni territori evidenziano cali significativi, come il -14% a Taranto, mentre altri mostrano un aumento dell’interesse, come il +14% a Lecce. Nel quarto trimestre, la situazione peggiora quasi ovunque, tranne che nella provincia di Bari, che registra un aumento del 5% nelle richieste di acquisto.

Per le locazioni, i prezzi crescono in quasi tutti i territori rispetto al 2022, con Bari che si conferma la città più cara per gli affitti, toccando gli 11 euro al metro quadrato. Le province di Brindisi e Foggia mostrano una situazione meno favorevole, ma Brindisi evidenzia una crescita dei canoni di locazione inferiore al 25% nei tre mesi finali del 2023. La domanda presenta variazioni notevoli nei diversi territori nel corso dell’anno, con Barletta-Andria-Trani e Foggia in calo del 41% e del 30% rispettivamente, ma con un aumento del 53% nei comuni di Andria e Barletta. Nel quarto trimestre, la maggioranza delle zone registra una forte diminuzione dell’interesse per le locazioni.

In sintesi, mentre l’offerta diminuisce in quasi tutte le zone nel corso dell’anno, si verifica un accumulo significativo di immobili invenduti negli ultimi mesi del 2023, con Brindisi che mostra un aumento del 46,6%. Gli affitti, invece, continuano a crescere, anche se in misura più contenuta verso la fine dell’anno.

