“Le recenti vicende relative alla ridistribuzione dei fondi per le liste d’attesa in provincia di Foggia, e in particolare sul mancato utilizzo di questi fondi da parte di Casa Sollievo della Sofferenza, merita una considerazione critica e attenta” a dirlo in una nota stampa è il consigliere regionale Napoleone Cera.

“In primo luogo, è sorprendente che Casa Sollievo della Sofferenza abbia comunicato alla Regione Puglia di non poter utilizzare l’intera somma assegnata per ridurre le liste d’attesa.

Questa situazione solleva serie domande sulla capacità gestionale dell’ospedale e sulla sua efficienza nell’uso delle risorse – aggiunge Cera – è essenziale che la struttura fornisca spiegazioni chiare e dettagliate su tale incapacità, considerando il ruolo cruciale che riveste nell’assistenza sanitaria della regione.

Considerando anche il fatto che questa situazione è già venuta a crearsi, così come si evince nella delibera di Giunta Regionale n. 1365 del 2021 negli anni 2020 e 2021 quando ci fu sempre un trasferimento di 20.000.000 euro da Casa Sollievo della Sofferenza agli altri Enti Ecclesiastici (Miulli e Panico)” prosegue nella nota il consigliere Cera.