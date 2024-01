Foggia. Un vero e proprio scontro salvezza quello tra Virtus Francavilla e Foggia.

Come riporta Il Quotidiano di Puglia, la Virtus cavilla sta gradualmente cambiando volto rispetto al girone di andata, intensificando gli sforzi nella difesa con gli arrivi di Branduani, Dutu, Gasbarro e Molnar, e nel centrocampo con Ingrosso, Garofalo e Agostinelli.

Per quanto riguarda la formazione, il portiere precedentemente infortunato ha svolto l’allenamento, mentre per Biondi, anch’esso alle prese con un infortunio, si sta valutando la sua condizione fisica. Per il Foggia, che ha esonerato Coletti, la società ha richiamato Cudini alla guida tecnica, il quale era stato allontanato a dicembre.

Nel match di stasera, saranno assenti Embalo e Marino a causa di squalifica, e naturalmente Vacca e Garattoni.

Ecco le formazioni: Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Risolo, Garofalo, Macca, Ingrosso; Polidori, Artistico. A disposizione: Carretta, Lucatelli, Gasbarro, Molnar, Nicoli, Serio, Vapore, Carella, Biondi, Cardoselli, Fekete, Fornito, Agostinelli, Giovinco. Allenatore: Occhiuzzi. Foggia (4-2-3-1): Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Fiorini, Tascone; Toni, Schenetti, Millico; Santaniello. A disposizione: De Simone, Nobile, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Odjer, Papazov, Rossi, Martini, Idrissou, Vezzoni, Brancato. Allenatore: Cudini (squalificato).