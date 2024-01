MANFREDONIA (FOGGIA) – L’Istituto Alberghiero IPEOA Michele Lecce di S. Giovanni Rotondo – Manfredonia, è tradizione innovazione con nuove strutture ancora più all’ avanguardia.

La scuola è aperta il giorno 5 Febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00, a San Giovanni Rotondo e Manfredonia, dove con il supporto del team Orientamento, si può conoscere l’istituzione scolastica e compilare la domanda di iscrizione.

La scuola ha avviato percorsi attraverso il patto di comunità e i ragazzi stanno sperimentando le attività in situazioni di apprendimento reale con convenzioni in merito.

Ci dice il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: “Prossimamente partirà la mobilità Erasmus dove si andrà a certificare che i ragazzi hanno fatto esperienza nel loro ambito formativo all’estero.

Successivamente un altro gruppo sarà impegnato in un progetto con la Regione con aziende site sul Gran Sasso, dove agli alunni partecipanti verrà rilasciato un attestato dell’avvenuta esperienza.

E’ stato anche importante l’accordo con l’ITS cioè l’istituto tecnologico superiore per l’industria dell’ospitalità e per il turismo allargato, sul territorio di Manfredonia”.

L’IPEOA Michele Lecce è una scuola che si è sempre distinta per le attività di inclusione e integrazione, che trova nella filiera delle produzioni sostenibili un riscontro positivo, sfociato poi nelle attività del “Colto e Mangiato” che ha visto la partecipazione degli alunni e genitori, i quali hanno raccolto con le proprie mani la materia prima (a costo zero e nel rispetto dei margini di sicurezza) e poi l’hanno preparata e cucinata.

“La nostra – aggiunge il Prof. Luigi Talienti – è una scuola che si sta rinnovando anche nelle strutture, tant’è che per il prossimo anno scolastico avremo locali completamente ristrutturati.

E a tal proposito vorrei ringraziare chi ha reso benevola questa fase di transizione. La nostra è una scuola in movimento ed al passo con i tempi con la speranza e con l’auspicio che le risorse formate all’interno di essa, attraverso la creazione di profili altamente qualificati, possano andare a supportare ed arricchire la filiera del turismo, principale risorsa del territorio”.

Per qualsiasi informazione il Team Orientamento è disponibile ad accogliere gli interessati tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00, mentre la Segreteria è aperta dalle 8:00 alle 14:00.

Vieni a conoscere il tuo futuro, dove la passione incontra la professionalità: A S. Giovanni Rotondo in Via Palestro e a Manfredonia in Via Cala del Fico, 3. www.ipeoalecce.it. Tel. 0882.456422.