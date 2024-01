SAN SEVERO (FOGGIA) – I sogni son desideri che qualche volta si realizzano, premiando talento e tenacia, passione e preparazione, come per l’attore di origini sanseveresi Fabius de Vivo, che approda al jet set internazionale con il lungometraggio ‘’The Return’’.

Diretto da Uberto Pasolini e girato in Grecia, l’opera vede Fabius de Vivo nel ruolo di Euryades, giovane pretendente di Penelope, affiancare i protagonisti Juliette Binoche (‘’Il paziente inglese’’, Premio Oscar) e Ralph Fiennes (Lord Voldemort nella saga ‘’Harry Potter’’).

‘‘The Return’’, in uscita nel 2024 al Cinema nel Mondo, prodotto da Heretic, Red View Films e Picomedia (la stessa casa di produzione della serie cult Mare Fuori), racconta la storia di Ulisse (interpretato da Ralph Fiennes) e del suo ritorno ad Itaca, dopo 20 anni di assenza per combattere la guerra di Troia, con i cambiamenti che il suo regno ha dovuto affrontare, mentre la sua amata Penelope (portata in scena da Juliette Binoche) è prigioniera della sua stessa casa, braccata dai tanti pretendenti al trono e il loro figlio, Telemaco, che rischia la vita.

Nel marasma di sfide che lo attendono, Ulisse dovrà quindi ritrovare la forza per salvare la sua famiglia, l’amore e il suo regno.

Un film storico ma di un’eterna attualità, che lancia l’attore sanseverese nell’orbita internazionale, comprovandone talento e preparazione. Fabius, che ricordiamo essere il protagonista del film ‘’La Grande Guerra del Salento’’ disponibile su Amazon Prime Video, festeggia con fierezza questo nuovo incredibile set con alcuni dei mostri sacri del Cinema Hollywoodiano.

La notizia arriva direttamente dall’artista, che sul suo profilo instagram @fabius.devivo (con oltre 100 mila fans), ha pubblicato le prime immagini delle riprese da poco terminate nel Peloponneso.

Ha voluto sottolineare la sua gratitudine nei confronti della Casting Director Barbara Melega che ha seguito l’ultimo provino di Fabius e lo ha scelto assieme al regista Pasolini per il ruolo di Euryades e i suoi colleghi di set Claudio Santamaria e Charlie Plummer.

Le audizioni e le scene del film erano interamente in lingua inglese ed in questi anni è stato chiaramente centrale per Fabius lo studio di Acting in English con la sua Acting Coach Aurin Proietti.

Fabius ha definito questa esperienza una grande ‘’palestra’’ che gli ha permesso di mettersi in gioco poiché ha dovuto affrontare ritmi frenetici ed anche l’impegno fisico non è mancato, con molti giorni di prove in interazione con gli Stuntman, gli stessi che hanno lavorato a colossal del calibro di Indiana Jones.

Ma gli impegni per Fabius De Vivo non finiscono qui, infatti a breve sarà al Cinema anche con un film girato in Italia per la Rai in cui interpreta uno dei protagonisti, IGOR: operaio di fabbrica desideroso di costruire il primo sistema di monitoraggio ambientale.